Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

WÖLMERSEN – Adventsfenster in Wölmersen – In Wölmersen lebt die Gemeinschaft und das nicht nur im sportlichen Bereich. Bereits zum dritten Mal beteiligen sich Bürger und Familien mit der Einrichtung eines „Adventsfensters“, einem etwas größeren Adventsfensters aus dem Adventskalender. In Wölmersen ist der 24 Adventsfensterkalender auf 12 Fenster begrenzt. Im Rahmen der Adventsfenster gibt es immer eine kleine Zusammenkunft vieler Bürger. Nach Fenstereröffnung, Begrüßung und besinnlichen Worten gibt es zur Jahreszeit passend für die Erwachsenen Glühwein und für die Kinder Kakao. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Begonnen wurde die Aktion am Waschhäuschen am Samstag, 2. Dezember mit der Schmückung des Weihnachtsbaumes durch die Kinder der Gemeinde. Das erste Adventsfenster wurde am Montag, 4. Dezember bei der Familie Völz geöffnet. Donnerstagabend, 7. Dezember um 18:30 Uhr folgte das Fenster bei der Familie Flemmer. Rüdiger Flemmer hatte auf einer größeren Fläche die Birnbacher Kirche gemalt, Fenster und Glockenturm mit Öffnungen versehen, sowie im dargestellten Nachthimmel Stern platziert und diese Öffnungen mit Lichtern versehen. Im Glockenturn hingen selbstverständlich kleine Glöckchen die im Abendwind schaukelten. Unter dem schützenden Dach des Carports waren Sitzgruppen postiert und an der Längsseite durfte sich an Getränken und Kulinarischem bedient werden.

Am Freitag, 8. Dezember, ab 18:30 Uhr wird das Adventsfenster bei der Familie Bajankowski geöffnet. Samstag, 9. Dezember trifft sich die Gemeinde an der Birnbacher Kirche. Dort gibt es ein Adventskonzert mit dem Posaunenchor und Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Birnbach. Montag, 11. Dezember folgt die Familie Lamich in der Straße „Auf den Erlen 6“, Mittwoch, 13. Dezember, die Familie Fuchs, „Am Wald 6“, Freitag, 15. Dezember, die EFG Wölmersen, „Hauptstraße 29“, Montag, 18. Dezember, die Familie Kuhn, „Hohlweg 12“, Mittwoch, 20. Dezember, die Familie Müller, „Gartenstraße 6“, Freitag, 22. Dezember, die Familie Turk/Turk-Jätschmann, „Hauptstraße 3“. Der Abschluss ist am Samstag, 30. Dezember bei der Familie Hartmann, „Verbindungsweg 3“. Alle Termine beginnen um 18:30 Uhr. (wwa) Fotos: Rewa