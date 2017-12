Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Kolpingfamilie Wissen ehrt Mitglieder – Die Kolpingfamilie Wissen ehrte bei ihrer jüngsten Versammlung eine ganze Reihe von langjährigen treuen Mitgliedern. „Ihr steht seit vielen Jahren zu unseren gemeinsamen Zielen und habt den Dank aller Kolpingschwestern und -brüder verdient“, so die Stellvertretende Vorsitzende Brigitte Stricker unter starkem Beifall in Richtung der Jubilare. Geehrt wurde zunächst Werner Walkenbach. Er gehört dem katholischen Sozialverband seit sage und schreibe sieben Jahrzehnten an. Horst Leonards kann immerhin stolze 65 Jahre vorweisen. Bei Jürgen Hoffmann, Arnold Holstein, Ulrich Schmalz, Hubert Stöver und Bernd Utsch sind es jeweils sechs Jahrzehnte. Seit 50 Jahren gehören Josef Groß, Christoph Schmidt und Peter Vanderfuhr dazu. Gerhard Buchen ist seit 40 Jahren Kolpingbruder. Und je 25 Jahre sind es bei: Christa Bender, Marianne Hild, Ulrike Kuhn, Rolf Kuhn und Rita Linke. Helmut Linke schließlich blickt auf 20 Jahre der Zugehörigkeit zurück. Leider konnten nicht alle Jubilare anwesend sein. Sie erhalten ihre Ehrenurkunden bei einem späteren Zeitpunkt. Zum Erinnerungsfoto fand man sich vor dem Bildnis von Adolph Kolping im Versammlungsraum ein. Brigitte Stricker gab noch bekannt, dass die Schuhsammelaktion zugunsten eines wohltätigen Projekts bisher recht erfolgreich verlaufe. Sie bat um weitere Spenden. Am Donnerstag, 14. Dezember, um 15 Uhr findet eine hl. Messe in der Krankenhauskapelle statt. Anschließend spricht Konrad Schwan, Vorsitzender des Kreisheimatvereins Altenkirchen, im Kolpingraum über weihnachtliches Brauchtum. Eingeladen wurde auch zum traditionellen Krippenweg der Kolpingfamilie. Terminiert ist er für den 29. Dezember. (pr.) Fotos: Sieht