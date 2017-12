Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Musik, Freunde treffen, Kinderaktionen – Auszeit vom Weihnachtstrubel auf dem Knuspermarkt – Nicht mehr lang und Weihnachten steht vor der Tür. Für viele bedeutet das Stress. Noch schnell Geschenke besorgen, das Essen planen, ein Termin jagt den anderen. Deshalb einfach mal die Chance nutzen, beim Bummel durch die Stadt und über den Neuwieder Knuspermarkt abzuschalten, Freunde zu treffen und einem der vielen Konzerte zu lauschen.

Wie jeden Mittwoch gibt es am 13. Dezember von 16:00 bis 19:00 Uhr die Après Ski Party an der Feuerzangenbowle-Hütte, auf der Bühne an der Glühweinhütte spielen „SAM Sound an Music“ ab 17:00 Uhr und die kleinen Marktbesucher können von 15:30 bis 16:00 Uhr und 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Kinder-Knusperland Geschichten lauschen. Der Bläserchor der Herrnhuter Brüdergemeine erklingt am Donnerstag, 14. Dezember, von 18:00 bis 18:50 Uhr auf der Bühne an der Glühweinhütte, parallel dazu singt der Jazz!Chor im Kinder-Knusperland. Am Freitag, 15. Dezember, haben sich die Pfadfinder „Stamm der Piraten“ von 16:00 bis 17:30 Uhr wieder viel Unterhaltsames für die Kinder überlegt. Die Eltern können währenddessen ab 17:00 Uhr an der Glühweinhütte zu den Hits von „Ohne Filter“ tanzen und feiern. Gebacken wird am Samstag, 16. Dezember, ab 12:00 Uhr mit der Bäckerei Preißing bei der Kinder-Bäckerei. Anmeldelisten hierfür liegen im Café im Kinder-Knusperland aus. Von 19:00 bis 20:00 Uhr spielen am gleichen Tag die „Original Eifeler Alphornissen“ im Kinder-Knusperland. Hier gibt es einen Tag später das Duo „Scotch Cart“ von 17:30 bis 19:00 Uhr zu hören, zuvor können die Kids mit dem Wassersportverein Neuwied von 12:00 bis 16:00 Uhr Stockbrotbacken. Das komplette Programm des Knuspermarktes ist unter www.neuwied.de/knuspermarkt.html zu finden.