Vorschulkinder der Kindertagesstätte Pusteblume aus Ockenfels besuchen die Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz

Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

LINZ – Laternenzug in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Unter dem Motto „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir…“ besuchten Vorschulkinder der Kindertagesstätte Pusteblume aus Ockenfels die Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz. Es war für alle ein sehr schöner Moment, als die Kinder ihre Laternen den Bewohner vorführten und mit großem Lob bedacht wurden. Man sang gemeinsam Sankt Martinslieder und so mancher erinnerte sich gerührt an die Kindheit oder die Martinsumzüge mit den eigenen Kindern.

Die jungen Gäste überraschten die Bewohner mit selbstgebastelten Eisblumen, die nun einen festen Ehrenplatz an den Fenstern der Speiseräume während der Advents- und Weihnachtszeit in der Einrichtung haben. Nachdem man alle Wohnbereiche besucht hatte, gab es noch Kakao und Weckmänner für die Kinder, die natürlich herzhaft zugriffen.

Der Dank der Einrichtung geht an die Kindertagesstätte Pusteblume, die den Bewohnern diesen schönen Moment geschenkt hat. Die Bewohner der Senioren-Residenz freuen sich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!