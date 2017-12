Veröffentlicht am 7. Dezember 2017 von wwa

KRUNKEL – LKW Unfall auf der BAB 3 bei Krunkel – Am Donnerstagmorgen, 07. Dezember, gegen 08:13 Uhr, geriet ein LKW mit Anhänger auf der BAB 3,in Fahrtrichtung Köln, zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Neustadt/Wied in Folge eines vorübergehenden körperlichen Unwohlsein nach rechts von der Autobahn ab. Der LKW überfuhr die rechts neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke, hinter der sich eine Notrufsäule befand. Diese Notrufsäule wurde neben mehreren Leitpfosten aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn der BAB 3 geschleudert, wo ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW über diese fuhr. Der LKW blieb schräg in der Böschung stehen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Für die Dauer der Bergung des LKW durch ein Abschleppunternehmen wurde bis gegen 11:20 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu keinem nennenswerten Stau. Die Absicherungsmaßnahmen wurden unterstützt durch die Autobahnmeisterei Heiligenroth, Stützpunkt Ammerich. Quelle: Polizei