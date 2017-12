Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geänderte Öffnungszeiten bei der Agentur für Arbeit in Altenkirchen – Verbessertes Dienstleistungsangebot in der Geschäftsstelle der Arbeitsagentur Altenkirchen. Die Geschäftsstelle Altenkirchen baut ihr Dienstleistungsangebot ab 1. Januar wieder aus. Dann kann man sich Montag, Dienstag und Donnerstag von 07:30 bis 12:30 Uhr in der Geschäftsstelle Altenkirchen wieder arbeitsuchend oder arbeitslos melden. Die terminierte Beratung findet wie bisher auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten statt. Trotz der Personalkürzungen in den letzten Jahren wird die Arbeitsagentur auch weiterhin dezentral in der Region vertreten sein und die Geschäftsstellen Linz, Betzdorf und Altenkirchen aufrechterhalten.

Viele Fragen oder Anträge, die früher einen Besuch in der Agentur für Arbeit erforderlich machten, können heute bereits bequem von zu Hause aus erledigt werden, denn in den letzten Jahren hat die Bundesagentur für Arbeit ihr online-Angebot kontinuierlich ausgebaut.

So können Arbeitsuchende und Arbeitgeber schon heute am eigenen PC nach Arbeits- oder Ausbildungsstellen suchen und ihre Bewerberprofile oder Stellenangebote einstellen. Das Portal www.jobboerse.arbeitsagentur.de hält bundesweit Tausende von Stellen bereit.

Unter www.arbeitsagentur.de gibt es die Möglichkeit, sich online arbeitsuchend zu melden, Anträge auszudrucken oder auch Anträge herunterzuladen Die Arbeitslosmeldung muss jedoch auch weiterhin persönlich erfolgen.

Wer einen Beratungstermin absprechen will, ein Formular benötigt oder sich in Arbeit abmelden will, kann dies von 08:00 bis 18:00 Uhr auch unter der gebührenfreien telefonischen Servicenummer Telefon: 0800/4 5555 00 erledigen. Für Arbeitgeber steht die Hotline 0800 4 5555 20 zur Verfügung.