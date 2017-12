Vorlesewettbewerb an der Glück auf!-Schule Horhausen

Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

HORHAUSEN- Vorlesewettbewerb 2017 an der Glück auf!-Schule Horhausen – Die Leseförderung wird an der Glück auf!-Schule Horhausen ganz groß geschrieben und findet auf vielfältige Art und Weise im Schulalltag statt. In allen Klassen gibt es Bücher, die den Kindern zum Lesen zur Verfügung stehen, zum Teil in Leseecken oder einem Ruhebereich. Die Schulbücherei ist gut bestückt und bietet Lesevergnügen für alle Altersstufen. Auch am Leseportal Antolin nimmt die Schule teil, in dem die Kinder Rätsel zu den gelesenen Büchern lösen und damit Punkte auf ihrem Lesekonto sammeln. Ein Höhepunkt ist immer der alljährliche Vorlesewettbewerb, der in diesem Jahr Ende November stattfand.

An diesem Wettbewerb nehmen alle Kinder der Stufen 2 bis 4 teil. Zuerst wird in den einzelnen Klassen gelesen, um drei Kinder für den Stufenentscheid auszuwählen. Im Mehrzweckraum der Schule werden dann am Folgetag von einer kompetenten Jury die Stufensieger ermittelt. Die Stufensieger bekamen Buch-Gutscheine, die der Förderverein stiftete, und alle Kinder erhielten kleine Sachpreise, die Frau Faßbender von der Post liebenswürdigerweise jedes Jahr spendet. Die Siegerehrung fiel auf den „Tag des Lesens“, an dem alljährlich Lehrer, Eltern und Großeltern den Kindern Geschichten vorlesen. Die Lehrer der Glück auf!-Schule waren sehr stolz auf die Leseleistungen der Kinder, die sich stetig und mit Freude steigern.