Veröffentlicht am 9. Dezember 2017

BONN – Messstellen der Bonner Polizei für Geschwindigkeitskontrollen vom 11. bis 18. Dezember – Zu schnelles Fahren gefährdet alle. Zur Sicherheit führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 11. Dezember: in Bonn am Rathenauufer, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L247, in Bornheim auf der Grünewaldstraße und in Bonn-Beuel auf der B56 (Siebenmorgenweg);

Dienstag, 12. Dezember: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L247, in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße und in Königswinter Bellinghausen auf der L247;

Mittwoch, 13. Dezember: in Miel auf der K52 im Heidgesweg, in Bornheim-Uedorf auf der L300, in Bonn auf der Reuterstraße und in Berkum auf der Fraunhofer Straße;

Donnerstag: 14. Dezember: In Bonn auf der Reuterstraße, in Königswinter auf der Siebengebirgsstraße, in Wachtberg auf der K57 und in Alfter auf der Hauptstraße;

Freitag, 15. Dezember: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Geislar auf der L16, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Sechtem auf der L190 (Linowskistraße);

Montag, 18. Dezember: in Königswinter auf der Dissenbachstraße, in Beuel auf der Pützchens Chaussee, in Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee; Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden.