9. Dezember 2017

WISSEN – Infoveranstaltung des DRKs zum Thema „Familiennachzug“ – Familiennachzug, ein aktuelles Thema in der Flüchtlingspolitik, wird vom DRK-Kreisverband Altenkirchen aufgegriffen. Hierzu findet am 11. Dezember von 16:00 bis 18:00 Uhr im Konferenzraum E 79 des St. Antonius-Krankenhauses in Wissen, Auf der Rahm 17, ein kompakter Fachvortrag statt. Es referiert Roland Graßhoff, Geschäftsführer Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz. Nachfolgende Fragen sollen während der Veranstaltung geklärt werden:

Was ist der Familiennachzug und wie wird dieser rechtlich definiert?

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um den Familiennachzug in Anspruch zu nehmen?

Wie sieht der durchschnittliche Verfahrensweg aus? (Kosten, Dauer, etc.)

Wie kann das Verfahren von ehrenamtlich Engagierten begleitet werden?

Welche Aufgaben müssen von Fachkräften übernommen werden?

Zugleich wird im Anschluss genügend Zeit für das Publikum bleiben, Fragen an den Experten zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

„Da uns nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht, bitten wir alle Interessierten um kurze formlose Anmeldung“, so Elisabeth Sörger, Koordinatorin der DRK-Flüchtlingshilfe, „Man erreicht mich unter der Rufnummer: 02681 8006-29 oder per Email: soerger@kvaltenkirchen.drk.de.“.