Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Stimmungsvolle Veranstaltungen in der Adventszeit – „Märchen, Makronen und Musik“ – Ein musikalisch in Szene gesetztes Märchen stimmte die Bewohner auf die Adventszeit ein. Thorsten Schmehr begleitete die Märchenerzählung von den Bremer Stadtmusikanten auf dem Klavier, während seine Frau die wunderschönen in Aquarell gemalten Bilder dazu präsentierte. Brigitte Benner schließlich las als „Märchentante“ die Geschichte von den vier nach Bremen ausziehenden Musikanten vor. Ein gemütlicher Nachmittag für die Senioren!

Weiter ging`s noch in derselben Woche mit der Weihnachtsbäckerei. Wie jedes Jahr in der Adventszeit backen interessierte Bewohner/innen mit Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Sozialdienstes Weihnachtsgebäck, wie Sahne- und Haferplätzchen, Makronen sowie Spritzgebäck und dekorieren einen Teil davon ganz traditionell mit Glasur und bunten Streuseln. Denn wie sagt man so schön: „Das Auge isst ja mit“.

Tags drauf gab es Besuch von Kindern und Erzieherinnen der Kita Traumland aus Honneroth. Mit dabei hatten die Kinder selbstgebastelte Geschenke für die Bewohner sowie Christbaumschmuck mit dem dann eine kleine Tanne festlich dekoriert wurde. Zusammen mit den Bewohnern sang man bekannte Weihnachtsmelodien, denn stimmungsvolle Musik gehört einfach mit zur Adventszeit!