Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

HAMM/ETZBACH – Kinder der Kindertagesstätte Eulennest aus Etzbach schmücken den Weihnachtsbaum in der Volksbank Hamm/Sieg – In der Woche nach dem ersten Advent war es wieder soweit. Ein leerer Tannenbaum wartete darauf geschmückt zu werden. Es ist mittlerweile Tradition, dass ein örtlicher Kindergarten die aufgestellte Tanne in einen festlichen Weihnachtsbaum verwandelt. In Hamm werkelten in diesem Jahr die flinken Hände der Kindertagesstätte Eulennest aus Etzbach. Seit Dienstag steht die stattliche Tanne im Servicebereich der Bank und kann bis Anfang des nächsten Jahres bewundert werden.

Foto: Kinder der Kindertagesstätte Eulennest aus Etzbach. (v.l.): Erzieherinnen Sabine Schreiner, Naemi Fast, Vorstandsmitglied Uwe Lindenpütz.