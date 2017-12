Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Englisch für den Beruf – Kurs beginnt am 8. Januar in Altenkirchen – Englischkenntnisse werden bei von den meisten Arbeitgebern heute erwartet und vorausgesetzt. Sich hierfür fit zu machen, erhöht die eigene Selbstsicherheit und natürlich auch den eigenen „Marktwert“. Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen startet unter der Leitung von Brunhilde Busley am Montag, 8. Januar, einen themenübergreifenden Kurs „Business English – basis for business“. Zielgruppe sind Personen, die Englisch am Arbeitsplatz benötigen oder sich darauf vorbereiten wollen.

Beim Telefonieren, der Betreuung von Kunden, bei auswärtigen Besuchen und Präsentationen in englischer Sprache benötigt man besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Genau diese Skills werden im 12 Termine umfassenden Kurs, der montags in der Zeit von 17:30 bis 19:00 Uhr stattfindet, gezielt vermittelt und intensiv eingeübt. Praktische Inhalte des Kurses sind: Das Herantreten an Firmen, geschäftlicher Umgang per Telefon, E-Mail und Brief, Kauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, Beschreibung von Firmenkonzeptionen und vieles mehr.

Die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Wie alle beruflich orientierten Fort- und Weiterbildungen besteht für den wirtschaftsbezogenen Englischkurs nach Prüfung der individuellen Voraussetzungen die Möglichkeit einer 50-prozentigen, staatlichen Förderung über die Bildungsprämie des Bundes. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.