Honnerother Kindergartenkinde besucht Landschaftsmuseum Hachenburg

Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Honnerother Kindergartenkinder begaben sich mit dem Zug auf eine Reise in die Vergangenheit – Zum Beginn der Adventszeit machten sich 16 Kinder aus der Kindertagesstätte „Traumland“ gemeinsam mit ihren Erzieherinnen vom Altenkirchener Bahnhof aus auf den Weg in das Landschaftsmuseum Hachenburg. Schon die Zugfahrt war für die angehenden Schulkinder ein besonderes und aufregendes Erlebnis, denn für viele war es die erste Reise auf Schienen. Die verschneite Westerwälder Landschaft flog an den Zugfenstern vorbei und sorgte für vorweihnachtliche Stimmung.

In Hachenburg angekommen ging es durch den verschneiten Burggarten zum Museum. Dort wurde die Gruppe schon von Frau Krämer und Frau Schalles erwartet. Sie luden zu einer Entdeckungstour durch die winterlich dekorierten Museumshäuser unter dem Motto „Weihnachten früher – Von Christbaumschmuck, Paradiesgärtchen und Kirschbaumzweigen“ ein. Während der kindgerechten Führung, bei der es sich um den Weihnachtsbaum im Laufe der Jahrhunderte drehte, galt es Christbaumschmuck einzusammeln und einiges interessantes über Weihnachtsbräuche zu erfahren.

Im Anschluss konnte jedes Kind, unter Anleitung der Museumspädagogin Frau Pfeifer, einen Tannenbaum anfertigen. Mit Hilfe einer handbetriebenen Standbohrmaschine und- -säge wurde das Holz bearbeitet und mit Engelshaar und Zischgold geschmückt. Bevor es wieder mit dem Zug zurück nach Altenkirchen ging schauten sich die Kinder noch den Klassenraum der Dorfschule an und verabschiedeten sich im Stall vom letzten Exemplar des „Westerwälder Rinds“, das die Kinder auch sehr beeindruckt hatte. Bei der Rückfahrt unterhielten sich die Kinder über das Erlebte und erklärten, welcher Weihnachtsbaum ihnen am besten gefallen hatte. In Altenkirchen angekommen wurden die Kinder von ihren Eltern in Empfang genommen und hatten viel zu erzählen. Fotos: KITA