REMAGEN – Studienorientierungsworkshop „Mein Profil – Mein Studium“ am 9. Januar am RheinAhrCampus Remagen – Einen Orientierungsworkshop für Studieninteressierte ab der 10. Klasse bietet die Allgemeine Studienberatung der Hochschule Koblenz am Dienstag, 9. Januar, von 10:00 bis 16:00 Uhr am RheinAhrCampus Remagen an. Er richtet sich an alle Studieninteressierten ab der 10. Klasse, die noch nicht so richtig wissen, wie es nach der Schule oder der Ausbildung weitergehen soll. Mit Hilfe vieler praktischer Übungen werden Fragen nach eigenen Stärken, Interessen und Motivation geklärt, um dem Wunschstudium auf die Spur zu kommen.

Schüler/innen haben hier die Gelegenheit, sich mit Hilfe vieler praktischer Übungen ihrer eigenen Stärken, Interessen und Wünschen bewusst zu werden. Auf Basis dieser individuellen Selbsterkundung werden im zweiten Teil Strategien zur Informationsrecherche und Entscheidungsfindung vermittelt. So bietet der Workshop hilfreiche Impulse für die Studienorientierung.

Auf einzelne Studiengänge kann aus Zeitgründen nicht im Detail eingegangen werden. Daher besteht die Möglichkeit, im Anschluss an den Workshop weitere Einzelberatungstermine zu vereinbaren und praktische Tipps zum Informationsmanagement mitzunehmen. Der Workshop findet am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in der Joseph-Rovan-Allee 2 in Remagen statt. Der Veranstaltungsraum wird den Teilnehmenden noch mitgeteilt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Online-Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/studienorientierung