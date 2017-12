Veröffentlicht am 7. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Westerwälder Wind trifft Schlesisches Himmelreich“ – Dieses Buch stellt die beiden Landstriche Altenkirchen im Westerwald und Krapkowice in Oberschlesien gegenüber – im Unterschied und im Gemeinsamen. Es ist ein Angebot, das Fremde kennen zu lernen, Bekanntes zu entdecken – und ein Versuch, die Menschen hier und dort einander näher zu bringen. Partnerschaft überwindet Grenzen durch Menschen, die sie leben. Das Buch ist ein Ergebnis zehnjähriger Partnerschaft zwischen den LandFrauenverbänden der beiden Kreise. Mit Text und Bild, Rezepten für leckere Gerichte und mit interessanten LandFrauen-Tipps werden Leser die beiden Kreise mit allen Sinnen erleben können. Das Buch ist zweisprachig – deutsch und polnisch.

Eine Idee für den weihnachtlichen Gabentisch? Dieses Geschenk von bleibendem Wert zum Preis von nur 15,00 Euro ist bei allen Bezirksvorständen des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V., bei der Geschäftsstelle in Breitscheidt und jetzt auch im Regionalladen UNIKUM in der Bahnhofstraße in Altenkirchen erhältlich.