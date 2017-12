Veröffentlicht am 7. Dezember 2017 von wwa

KOBLENZ/NEUWIED – Roboter-Workshop: Kinder waren mit viel Freude bei der Sache – Der vom städtischen Kinder- und Jugendbüro in Kooperation mit der Universität Koblenz kürzlich angebotene Roboter-Workshop für Zehn- bis Zwölfjährige hat reges Interesse gefunden. Rasch waren alle verfügbaren Teilnehmerplätze vergeben. Im Fokus des ersten Tags stand das Konstruieren von Robotern mittels eines Technik-Baukastensystems; am folgenden Tag erlernten die Teilnehmer das Programmieren, denn schließlich sollten sich die Roboter ja auch in Gang setzen. Vor allem dieser Programmpunkt bereitete den Teilnehmern große Freude. Auch Spiel und Spaß kamen während des Wochenendes nicht zu kurz. Zum Abschluss des Technik-Workshops präsentierten die Kinder ihren Eltern, was sie alles gelernt und auf die Beine gestellt hatten. Diese Präsentation fand bei Müttern und Vätern großen Anklang.