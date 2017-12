Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Herdorf

Veröffentlicht am 6. Dezember 2017 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 05. Dezember, gegen 18:25 Uhr, in Herdorf verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 20.000 Euro geschätzt. Eine 42jährige Frau hatte mit ihrem Pkw den Strutweg aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Neunkirchen befahren. An der Kreuzung zum Wolfweg missachtete sie die Vorfahrt eines 53jährigen Mannes, der den Wolfsweg in Richtung Gewerbegebiet befuhr. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Die 42jährige Unfallverursacherin und ihre 17jähirge Mitfahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.