Verkehrsunfall in Mudersbach durch Unachtsamkeit

Veröffentlicht am 6. Dezember 2017 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach – Eine leicht verletzte Person und etwa 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag, 05. Dezember, gegen 13:11 Uhr, in Mudersbach – Niederschelderhütte. Ein 55jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Mittelstraße von der Bundesstraßen 62 kommend bergauf in Richtung Jahnstraße. An der Einmündung zur Augustastraße missachtete er die Vorfahrt eines 57jährigen Autofahrers, der mit seinem Pkw aus der Augustastraße kommend in die Mittelstraße einbiegen wollte. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurden die Airbags in dem Pkw des 57jährigen ausgelöst. In der Folge konnte er nach eigenen Angaben nichts mehr sehen und rollte noch gegen die Hauswand eines Geschäftes in der Mittelstraße, dabei wurde er leicht verletzt.