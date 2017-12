Veröffentlicht am 6. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Party zum Beginn der Winterferien – Disco und Karaoke im Jugendzentrum Big House – Die erste School’s-out-Party im neuen städtischen Jugendzentrum Big House beginnt pünktlich zu Beginn der Winterferien am Donnerstag, 21. Dezember, um 12:00 Uhr. Neben den Tanzauftritten der Tanzschule „Impulse“ und dem Tanzsportclub Neuwied haben junge Talente in der Museumstraße 4a die Chance, zu zeigen, was sie drauf haben. Zu gewinnen gibt es eine Vielzahl interessanter Preise. Für gemütliche Atmosphäre sorgen unter anderem frisch zubereitete antialkoholische Cocktails und ein Büfett für den kleinen Hunger nach der Schule. Karaoke und eine Disco mit DJ Edrine heben die Partystimmung. Zutritt haben alle ab dem zwölften Lebensjahr. Der Eintritt ist frei.