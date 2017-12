Veröffentlicht am 6. Dezember 2017 von wwa

HAMM – VfL Hamm/Sieg 1883 e.V. – Auch in diesem Jahr genoss das Nikolaus-Turnier des VfL in der Sporthalle Hamm (Sieg) großen Zuspruch – Seit vielen Jahrzehnten ist das Nikolaus-Turnier für die kleinsten Sportler/innen von Handball und Fußball fester Bestandteil im Terminkalender des VfL. Als internes Turnier des Vereins steht der Spaß am Spiel weit über dem sportlichen Erfolg und es ist gute Tradition, die Mannschaften so aufzustellen, dass gleichwertige Gegner aufeinandertreffen.

12 Bambini-Kicker, 15 F- und 19 E-Jugendliche der Fußballabteilung sowie insgesamt 25 Kinder der Handball E-Jugend lieferten tollen Sport und konnten die zahlreich anwesenden Eltern begeistern.

Das den ganzen Sonntag über niemand in der vollen Halle Hunger oder Durst erleiden musste, lag an den zahlreichen helfenden Händen. Ganz besonderer Dank gilt daher den Trainern, Betreuern und dem ganzen Helferteam sowie der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Volksbank Hamm/Sieg e.G., die maßgeblich zum Gelingen dieses tollen Tages für die Kinder beigetragen haben.

Einen ganz besonderen Höhepunkt stellte am Ende des Turniers auch wieder der Besuch des Nikolauses dar. Neben einer Nikolaustüte für jedes Kind, hatte er für die Bambini’s einen Mannschaftsausflug ins Flipolino im Gepäck. Die F- und E-Jugendfußballer durften sich über einen Besuch in der BayArena Leverkusen freuen um dort ein Bundesligaspiel zu schauen. Die Nachwuchshandballer/innen erwartet zu Beginn des nächsten Jahres ein ganz besonderes Training. Zwei Bundesligaspieler des VfL Gummersbach sind zu Gast in der Sporthalle Hamm (Sieg) und werden den Kleinsten etwas von ihrem Können vermitteln.