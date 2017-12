Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Betrügerin – Wer kennt diese Frau? – Eine bislang unbekannte Frau ist verdächtig, am 27. September einen gefälschten Ausweis genutzt zu haben, um ein Paket mit einem hochwertigen Smartphone in einer Postfiliale auf der Kölnstraße in Bonn-Auerberg abzuholen.

Bei der Überprüfung des Ausweises erkannte der Angestellte dessen Fälschung und behielt das Paket ein. Die Tatverdächtige verließ die Postfiliale daraufhin. Zuvor war sie von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Frau veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei Bonn