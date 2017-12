Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

RLP – Tarifabschluss für Privates Transport- und Verkehrsgewerbe sowie Logistik RLP – Nach langwierigen und zähen Tarifverhandlungen um die Entgelte der Beschäftigten im privaten Transport- und Verkehrsgewerbe sowie der Logistik Rheinland-Pfalz wurde am Montag, 4. Dezember ein Ergebnis erzielt. „Wir freuen uns über das Verhandlungsergebnis. Dieses bedeutet eine deutliche Entgelterhöhung für die rund 30.000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz“, so Birgit Sperner, ver.di-Landesfachbereichsleiterin Postdienste, Speditionen und Logistik. Andres Jung, ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr ergänzt: „Wir werden der ver.di-Tarifkommission die Annahme empfehlen.“

Folgender Tarifabschluss tritt, vorbehaltlich der Zustimmung der ver.di-Tarifkommission am Dienstag 19. Dezember in Kraft: Eine Erhöhung der Entgelte, ab Montag, 01. Januar 2018, um 3,0 Prozent – mindestens jedoch 55,- Euro. Ab 01. Januar 2019 eine Erhöhung der Entgelte um weitere 2,5 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen steigen zum 01. Januar 2018 um monatlich 50.- Euro. Am 01. Januar 2019 steigen die Azubi-Vergütungen um weitere 45.- Euro. Im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es für die Beschäftigten einen sog. Linienzuschlag in Höhe von 10.- Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 25 Monate.

Verhandelt wurde für rund 30.000 Beschäftigte, die beispielsweise bei den Paketdienstleistern DPD, UPS oder DHL Delivery beschäftigt sind. Im Logistikbereich unter anderem für Beschäftigte der Firmen Schenker, Kühne und Nagel oder Elsen Logistik. Im Verkehrsbereich fallen unter anderem Betriebe wie EVM Koblenz, DB Regio Bus, Rhenus Veniro oder auch Transdev ins Tarifgebiet.