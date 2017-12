Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rotes Kreuz verabschiedet zwei Übungsleiterinnen – Der DRK Kreisverband Altenkirchen hat in diesem Jahr zwei Übungsleiterinnen verabschiedet. Agnes Kneip aus Scheuerfeld und Luise Mergardt aus Michelbach haben aus Alters- und Gesundheitsgründen die Gruppen verlassen. Frau Kneip hatte zwei Gruppen seit 1991 in Scheuerfeld und Luise Mergardt leitete zuletzt eine Gruppe in Altenkirchen und bis vor zwei Jahren eine Gruppe in Weyerbusch. Luise Mergardt fing 1992 mit der Grundausbildung an. Für beide Kursleitungen schlossen sich danach der Aufbaulehrgang und der Abschluss Lehrgang an. Sie besuchten in all den Jahren so oft es möglich war, Kurse und Weiterbildungen, die das DRK angeboten hat. Für ihre langjährige Treue und Engagement bedankte sich der DRK Kreisverband Altenkirchen.

„Bewegung ist das beste Mittel um elastisch und gesund zu bleiben“ und Freude an jedem neuen Tag. Durch die Gymnastik wird nicht nur die Beweglichkeit gefördert, sondern auch Kreislauf und Atmung angeregt, das Gedächtnis und die Reaktion verbessert. Natürlich kommt die Geselligkeit und die Gemeinschaft in den Gruppen nicht zu kurz. Mehr Infos über die Gymnastik- und Tanzgruppen und über die Tätigkeit des Übungsleiters beim Roten Kreuz, gibt es bei Birgit Schreiner, Telefon: 02681 800644 (vormittags) oder per Email schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.