NAUROTH – Unternehmerfrühstück zum Thema Ressourceneffizienz – Umweltschule bis auf den letzten Platz belegt – Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LFU) veranstaltete gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenkirchen das 14. Unternehmerfrühstück in Rheinland-Pfalz zum Thema „Ressourceneffizienz im Unternehmen“ in den neuen und repräsentativen Räumlichkeiten der Umweltschule in Nauroth.

Steigende Rohstoff- und Energiekosten in Verbindung mit neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu Energieaudits führen in immer mehr Unternehmen zu Überlegungen und Maßnahmen zur Ressourceneffizienzsteigerung. Daher wurden im Rahmen des Unternehmerfrühstücks mit vier hochkarätigen Vorträgen die aktuelle Entwicklung, interessante Hilfsmittel und attraktive Fördermöglichkeiten dieses Bereichs vorgestellt. Nicht zuletzt können Unternehmen an dieser Stelle durch gezielte Maßnahmen teilweise erhebliche Kosteneinsparungspotentiale heben. Bei Interesse an dem sogenannten Eff-Check haben Unternehmen die Möglichkeit sich direkt an das LFU zu wenden.

Der Erste Kreisbeigeordnete Konrad Schwan unterstrich die Wichtigkeit des Themas in seinem einführenden Grußwort zur Veranstaltung. Finanziell getragen wurde die Veranstaltung durch die VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI-ZRE) aus Berlin. Werkleiter Werner Schumacher moderierte die Veranstaltung und freute sich sehr, dass die Umweltschule an diesem Vormittag vollbesetzt war.