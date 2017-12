Betrunkener Autofahrer parkt auf der B 413

Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

MARIENHAUSEN – 53jähriger Autofahrer bleibt stark alkoholisiert mit seinem Pkw auf der B 413 stehen – Am Montag, 04. Dezember, meldete gegen 22:00 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin einen auffällig fahrenden Pkw, der auf der B 413 von Marienhausen in Richtung Dierdorf fahren würde. Der Pkw sei der Mitteilerin zuvor auf deren Fahrspur entgegengekommen. Einen Zusammenstoß habe sie nur verhindern können, indem sie ganz weit rechts über den Fahrbahnrand hinaus gefahren sei. Inzwischen ging ein erneuter Hinweis ein, dass der Pkw verunfallt sei. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte waren bei Eintreffen der Polizei bereits vor Ort. Der Fahrer hinter dem Steuer reagierte nicht. Da man zunächst von einem medizinischen Notfall ausging, wurde die hintere Scheibe eingeschlagen. Kurz später stellte sich aber heraus, dass der 53jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Dierdorf stark alkoholisiert war. Zu einem Unfall auf der B413 war es nicht gekommen. Der Fahrer war aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung einfach auf der Fahrbahn stehen geblieben. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der Pkw war hinten rechts beschädigt. Eine Unfallstelle konnte dazu jedoch nicht ermittelt werden. Die Ehefrau des Fahrers gab später an, dass der Schaden schon älter sei. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei