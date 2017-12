Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Alphabetisierungskurs im Haus Felsenkeller – Einstieg jederzeit möglich – Im Haus Felsenkeller findet ab Dienstag, 9. Januar ein Alphabetisierung-Kurs statt. Dieser Alpha- und Grundbildungskurs wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert.

Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben lesen und schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. In diesem Kurs wird das Lesen und Schreiben (noch einmal) gelernt und trainiert. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der Kurs findet immer dienstags zwischen 17:30 und 21:15 Uhr im Haus Felsenkeller statt und ist kostenfrei. Er wird in Kooperation mit der Kreis-Volkshochschule Altenkirchen durchgeführt. Weitere Informationen im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und im Internet unter www.haus-felsenkeller.de.