HACHENBURG – Verkehrsunfall auf der B 413 – zwei Personen verletzt – Am Montagnachmittag, 04. Dezember, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich auf der B 413, Abfahrt Ziegeleiweg in Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Der 44jährige Fahrer eines VW Polo befuhr die B 413 in Richtung Hachenburg und kam aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigte ein Verkehrsschild und kam im Straßengraben zum Stehen. Die entgegenkommende 53jährige Fahrerin eines VW konnte dem VW Polo noch ausweichen, kam jedoch ebenfalls von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Erdwall. Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei