Siegperle feiert goldene Wandertage

Veröffentlicht am 5. Dezember 2017 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – Siegperle feierte goldene Wandertage in Freusburg – Der Verein Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) und auch viele Wanderer feierten gemeinsam am Wochenende ein besonderes Jubiläum und zwar ein goldenes. So können die „Siegperlen“ mit dem Wanderwochenende bereits auf insgesamt 50 Internationale Volkssportveranstaltungen seit der Vereinsgründung im November 1983 zurückblicken. In den ersten Jahren hatten sie ihr Domizil noch in der Martin-Luther-Schule in Betzdorf. Mit der Fertigstellung des Bürgerhauses Freusburg im Jahre 1990 zog es den Wanderverein dann direkt in die Heimatstadt Kirchen (Sieg), in der sie bis zum heutigen Tag alle übrigen Veranstaltungen, darunter auch zwei Wandertage im Ortsbezirk Wehbach, ausrichteten.

Von der Stunde null bis heute gibt es eine Hand voll an „Siegperlen“, die sogar an allen oder fast allen 50 Veranstaltungen tatkräftig mitgewirkt haben, das sind: Doris Wolff (Über Kontrollstellen auf den Wanderstrecken, der Kuchentheke bis hin zum Stand der Information hat sie sich jedes Jahr aufs Neue mit eingebracht. Das zeigt, die „Siegperle“ und das Wandern halten fit. Dann ist der ehemalige Kassierer Christoph Woywode zu nennen (er war wie gewohnt an der Startkartenausgabe zu finden) – als Gründungsmitglied ist er der „Siegperle“ bis heute immer eine große Stütze. Auf der 10 und 15 km-Strecke sind die Wanderer auf Rita Philipp getroffen, sie hat diese an der Kontrollstelle im Jugendtreff der Villa Kraemer begrüßt und bewirtet. Vom ersten Tag an ist sie an den Verpflegungsstellen auf den Wanderstrecken im Einsatz und somit für den Außendienst zuständig. Da gibt es noch einen, den der Virus „Wandern“ schon als Kind infiziert hatte und mit zehn Jahren das erste Mal im Veranstaltungstrubel mit dabei war, und der stand bei der Gruppenpreisverleihung oben auf der Bühne, Sven Wolff. Aber nicht nur die Siegperle-Mitglieder feierten die 50 Int. Wandertage, auch unter den Gästen gibt es eine Vielzahl an Wander- und Volkssportfreunden, die der Siegperle bis zum heutigen Tage stets und somit jahrzehntelang die Treue gehalten haben. Dafür bedankte sich Sven Wolff im Namen seines gesamten Vereins sehr herzlich.

Wer sich selbst in einem Verein engagiert und sich an Gemeinschaftsaufgaben beteiligt, der weiß, was hinter der Durchführung von Großveranstaltungen steckt und wie wichtig es ist, dass ein Team, wie ein Uhrwerk funktioniert. Daher ist Wolff froh und glücklich, dass in diese Wandertage der „Siegperle“ knapp 80 Vereinsmitglieder involviert sind, nicht wenige davon auch über mehrere Tage. Was ihm dabei immer auffällt ist, wie motiviert diese an die Arbeit gehen und sich mit Freude und großem Engagement einbringen.

Eine besondere Bedeutung kommt vor allem den Wanderwarten zu, so gilt es neue Wanderstrecken auszukundschaften, deren Längen exakt zu messen und landschaftliche Highlights einzubeziehen. Für die diesmalige Veranstaltung hatten sich die Wanderwarte Michaela Stötzel und Renate Ortmann die Aufgabe gestellt, möglichst steigungsarme Wanderrouten auszuwählen, was im Hinblick auf unsere Topografie, wie man weiß, nicht gerade einfach ist. Mit Unterstützung von Karin und Klaus Simon sowie Robert Rosenthal wurden die drei Wanderstrecken (7, 10 und 15 km) markiert. Die Routen führten diesmal über die Freusburgermühle und den Queckhahn nach Kirchen. Unterwegs bot sich bei der winterlichen Wanderung auch ein herrlicher Ausblick auf die Freusburg.

Insgesamt zehn Busgruppen, u. a. aus der Wetterau, dem Hunsrück, Taunus, Münsterland, Mosel- und Rheintal, Landkreis Heilbronn und aus Kayl (Luxemburg) hatten sich an diesem Wochenende im Burgdorf eingefunden. Auch wurde eine kleine Gruppe aus Thüringen (Gräfinau-Angstedt) mit acht Personen willkommen geheißen. Sehr erfreut war man auch über die zahlreichen Gruppen und Vereine aus den heimischen Gefilden und natürlich aller Einzelteilnehmer.

Die teilnehmerstärksten Gruppen und Vereine wurden ausgezeichnet durch den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Kirchen, Rainer Kipping, durch Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen, die Freusburger Ortsvorsteherin Sibylle Braß, den Vorsitzenden Sven Wolff sowie Geschäftsführer Marco Petschuleit.

1. Wanderfreunde Schwaigern e. V., 50 Teilnehmer

2. Wanderfreunde „Huckepack“ Allenbach, 47 Teilnehmer

3. Qualmende Socken Gelnhaar, 42 Teilnehmer

4. TV Trier-Ehrang 1897 e. V., 41 Teilnehmer

5. WV Schinderhannes Sohren, 40 Teilnehmer

5. Einricher Wanderfreunde Allendorf, 40 Teilnehmer

7. WF Qualmende Socken Hünsborn, 35 Teilnehmer

8. Amicale des Marcheurs Kayl, 33 Teilnehmer

9. TuS Dietkirchen, 31 Teilnehmer

10. PSG Siegerland Netphen-Deuz, 27 Teilnehmer

11. WF Seibersbach, 26 Teilnehmer

12. WF „Immer fit“ Dülmen, 25 Teilnehmer

13. WF Siegen, 23 Teilnehmer

14. WF Wallmenroth, 22 Teilnehmer

15. Giebelwälder Natur- und WF Niederndorf, 18 Teilnehmer