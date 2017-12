Veröffentlicht am 4. Dezember 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Weihnachtlicher Kunst & Hobbymarkt in Flammersfeld – Schon zum wiederholten Mal öffnet der Hobby und Kunstmarkt in Flammersfeld seine Türen. Der von der Lebenshilfe veranstalte Weihnachtsmarkt im Werkstatttrakt erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit. So strömten an zwei Tagen zahlreiche Besucher auf den Markt um noch einige Weihnachtsgeschenke zu finden. Im Eingangsbereich der Werkstätten wurden in weihnachtlich geschmückten Hütten warme und kalte Getränke gereicht und das leibliche Wohl kam auch nicht zu kurz. Leise rieselte der Schnee, passend zur weihnachtlichen Stimmung an diesen beiden Tagen. Im Innenbereich des Gebäudes wurde an zahlreichen Ständen Gestricktes, Gebasteltes, Genähtes und Gesägtes angeboten. Mützen, Socken, Schals und viele andere Accessoires die aus Wolle herstellt werden können, standen ebenso im Angebot. Weihnachtsschmuck für den Außen- und Innenbereich, aber auch selbstgemachte Liköre oder Marmelade lockten Genießer und Feinschmecker. Viele Besucher nutzten auch die kulinarischen Angebote in der Cafeteria um bei Kaffee und Kuchen ein wenig zu relaxen. (rewa) Fotos: Renate Wachow