Weihnachtsbaum in Hilkhausen leuchtet wieder

Veröffentlicht am 4. Dezember 2017 von wwa

WEYERBUSCH-HILKHAUSEN – Weihnachtsbaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Hilkhausen aufgestellt – Pünktlich vor dem 1. Advent stellten einige junge und ältere Hilkhausener am Samstag, 02. Dezember bei anfangs Kaffee, Kakao und Kuchen, später mit dem ein oder anderen Glühwein sowie Spießbraten und Würstchen vom Grill in geselliger Runde den Weihnachtsbaum vor dem Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen auf.

Der von der Familie Erwin Schneider gespendete Baum wurde im Anschluss durch einige Kinder und Junggebliebene weihnachtlich geschmückt. Ortsvorsteher Markus Heiermann dankte dem Förderverein der Dorfgemeinschaft für die Organisation sowie der Familie Schneider für den Baum. (mahe) Fotos: Heiermann