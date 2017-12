Schlachtfest bei den Maulsbacher Schützen

Veröffentlicht am 2. Dezember 2017 von wwa

MAULSBACH – Schlachtfest in Maulsbach – Zünftig, mit Haxe, Kasseler, Sauerkraut und Kartoffelpüree feierten die Maulsbacher mit Gästen aus nah und fern ihr Schlachtfest im sehr gut besuchten Schützenhaus. Vorsitzender Frank Heuten begrüßte unter den vielen Gästen die amtierende Königin Marita I. mit Prinzgemahl Gerd, Kronprinzessin Antonia Peter und Schülerprinzessin Jana Brankers, die Ehrenmitglieder sowie die Bürgermeister der Ortsgemeinden Hirz-Maulsbach und Fiersbach und MdB Erwin Rüddel.

Am „Sauschießen“ beteiligten sich 43 Teilnehmer. Es wurde durch ein Teilerschießen mit dem Kleinkalibergewehr auf 100 Meter durchgeführt. Lediglich die Schützenjugend beschossen ihre „Sauscheiben“ mit dem Luftgewehr. Dirk Lichtenthäler gewann mit einem 194,4er Teiler vor Detlev Streginski mit einem Teiler von 228,3 gefolgt von Alexander Emes mit einem Teiler von 273,5. Als Preis bekamen sie einen Pokal, eine Urkunde und natürlich ein großes Stück Fleisch überreicht.

Ein Augenschmaus war nicht zuletzt der Auftritt der „Perlen der Honschaft“ die ihren neu einstudierten Tanz darboten. Auch die Frauen des Hofstaates ließen es sich nicht nehmen ein Stück einzuüben, wie es wohl in 30 Jahren beim Proben der Perlen aussieht, und führten es mit Begeisterung auf.

Mit Spannung erwartet wurde auch die große Verlosung, wo so manch schönes Stück Fleisch seinen glücklichen Gewinner fand. Hierbei gewann Elmar Deneu den großen Präsentkorb. Zu vorgerückter Stunde gab es noch einen kleinen „Mitternachtssnack“ an dem sich alle Gäste noch einmal stärkten, um im Anschluss noch bis spät in die Nacht zu feiern und tanzen. (stk) Fotos: Streginski

Titelfoto: Die Gewinner des Sauschießen: (v.l.) Sportleiterin Laura Seifen, Königin Marita I., Dirk Lichtenthäler, Detlev Streginski, Alexander Emes, Jana Brankers und Sportleiter Rene Brankers.