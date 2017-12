Veröffentlicht am 1. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Wochenmarkt verlegt – Stände stehen vorübergehend in der Engerser Straße – Die Stände des Knuspermarkts füllen momentan die Langendorfer Straße. Das ist der Grund dafür, dass der Neuwieder Wochenmarkt während der Adventszeit verlegt wird. Die Marktleute bieten ihre frischen Waren vorübergehend in der Engerser Straße an, und zwar im Abschnitt zwischen Schloss- und Mittelstraße.