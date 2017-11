Veröffentlicht am 30. November 2017 von wwa

OBERLAHR/BURGLAHR – André Wilsberg und Kathrin Ockenfels sind das neue Prinzenpaar der KG Burggraf – Die Narrhalla im Westerwald Treff in Oberlahr war bestens besetzt, der Abend noch recht jung, die Kindertollitäten in ihren Stand gehoben und alles wartete auf die Proklamation des neuen Prinzen. Doch vor seinem großen Auftritt stand die Verabschiedung der scheidenden Tollität Prinz Holger mit seiner Prinzessin Svenja. Sitzungspräsident Bubi Noll dankte dem scheidenden Prinzen und seinem Team für das tolle Jahr und überreichte ihnen den Sessionsorden. In seinen kurzen Abschiedsworten zeigte sich Holger I. etwas wehmütig, zollte Dank an alle die ihn unterstützt hatten und wünschte seinem Nachfolger eine grandiose Session. Dann ging der Vorhang für die neue Tollität auf, begleitet von allem was die KG Burggraf aufzubieten hat wurden André Wilsberg und Katrin Ockenfels auf die ebenerdige Bühne begleitet. Zuvor hatte noch die Jungendtanzgruppe ihren Showtanz unter viel Beifall aufgeführt. Der Sitzungspräsiden Bubi stellte detailliert das neue Prinzenpaar und ihren Hofstaat vor, die die KG im 70 Jahr des Bestehens der KG Burggraf durch die Session führen. Neben André Wilsberg (22) und Kathrin Ockenfels (25), ehemalige Westwood Tänzerin, steht als Adjutant Dominik Noll, als Hofdame Julia Meier und als Hofstaatmitglieder Carolin Wilsberg, Daniel Faßbender, Kerstin Weißenfels, Peter Fischer, Anabell Schultheis, Philipp Kunze, Eileen Müller, Niklas Müller, Tim Drüppel, Horst Frechen, Sabine Frechen, Monika Ockenfels, Michael Stein, Lea Sophie Nelles, Nico Deneu, Melanie Leonard und Mirko Sjeran. André wurde von Bubi mit der Prinzenkette dekoriert und Ex Prinz Holger überreichte ihm das Zepter und steht bis November 2018 als Prinz Andé I. und Prinzessin Kathrin I. an der Spitze der Burggrafen.

Dem obligatorischen Foto der neuen Tollitäten folgte die große Überreichung des Sessionsordens der KG Burggraf an die Ehrengäste. Ihre Aufwartung machten im Laufe des Abends die eingeladenen Karnevalsgesellschaften zu den neben der KG Oberlahr auch die KG Horhausen, KG Willroth auch die KG Remagen gehörten. Gerahmt wurden die Auftritte der KGs durch Tanzaufführungen. Als Ehrengäste begrüßte die KG Burggraf den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flammersfeld Ottmar Fuchs, MdB Erwin Rüddel, MdL Dr. Peter Enders, den Vorsitzenden des RKK Bezirkes Altenkirchen Dennis Dapperich und einige Ortsbürgermeister. Dennis Dapperich überreichte Prinz André I. den Sessionsorden des RKK und seinen persönlichen Orden übereichte der Sitzungspräsiden Noll, dem Kinderprinzenpaar hatte ebenfalls ein kleines Geschenk mitgebracht. Seit drei Jahren bringt Dapperich zu solchen Gelegenheiten einen Nachwuchsbüttenredner als Geschenk mit. In Oberlahr präsentierte er den elfjährigen Tim Staude und der zeigte sich von seiner koolsten Seite mit der Büttenrede über einen Urlaub mit den Eltern. Tosender Applaus war der Dank des närrischen Publikums. (wwa) Fotos: Wachow