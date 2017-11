Veröffentlicht am 30. November 2017 von wwa

VETTELSCHOSS – RKK Verdienstmedaille an Petra Eulenbach – Das Oktoberfest des Tanzcorps Rot-Weiß Vettelschoß wird insbesondere Petra Eulenbach positiv im Gedächtnis bleiben. Sie wurde vom Bezirksvorsitzenden der Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) Erwin Rüddel mit der RKK Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Von 1981 bis 1993 zog Petra Eulenbach als Tänzerin des Corps oft bewundernde Blicke auf sich. In den elf Jahren von 2006 bis 2017 stand sie als Trainerin und Zeugwart des Jugendtanzcorps verantwortungsvoll im närrischen Rampenlicht. Unter dem Beifall der Festteilnehmer sprach Erwin Rüddel im Namen der RKK der verdienten Karnevalistin Dank und Anerkennung aus.