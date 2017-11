Veröffentlicht am 30. November 2017 von wwa

OBERLAHR/BURGLAHR – Burggrafen proklamieren Kinderprinzenpaar Hendrik und Selina – Mit einer Neuigkeit im karnevalistischen Ablauf der Prinzenproklamation wartete die KG Burggraf bei der Proklamation im Hotelpark Westerwald Treff auf. Erstmals wurden die Kindertollitäten im Vorfeld der Prinzenproklamation proklamiert. Mit großem Aufgebot zogen die Burggrafen in die Narrhalla des Hotelparks ein. Vorweg die Jüngsten der KG Burggraf, die Burgspatzen, gefolgt von den beiden Tanzgarden, den Möhnen und dem Elferrat. Sitzungspräsiden Bubi Noll begrüßte das närrische Volk und stellte die beiden jungen Karnevalisten vor. Der „kleine“ Prinz Hendrick Wertenbroich kommt aus Eulenberg, geht in die dritte Klasse der Grundschule Oberlahr und ist neun Jahre jung. An seiner Seite steht die neunjährige Selina Kerres, die in Heckerfeld wohnt und ist ebenfalls in der dritten Klasse der Grundschule Oberlahr. So ganz geheuer schien den Beiden die Sache nicht als sie da mitten auf der Tanzfläche standen und die Zeremonie über sich ergehen ließen. Sitzungspräsident „Bubi“ hängte ihnen die Prinzenketten um und überreichte Hendrik das Zepter. Mit dreifachem Alaaf wurde die Sache besiegelt und vom Gardetanz der Burgspatzen, bei dem das neue Kinderprinzenpaar fleißig mitmachte, gekrönt. (wwa) Fotos: Wachow