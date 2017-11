Roboter rennen um die Wette

Veröffentlicht am 29. November 2017 von wwa

KOBLENZ – Roboter rannten um die Wette – Jahresabschluss der beliebten Kinderuni Koblenz – Ein weiteres erfolgreiches Jahr der Kinder-Uni Koblenz ist mit dem Workshop „Stahl lernt laufen“ zu Ende gegangen. Acht Mädchen und 22 Jungen kamen zum letzten Kinder-Uni-Workshop für dieses Jahr an die Hochschule Koblenz. Gefördert wird dieses seit über einem Jahrzehnt bei Kindern von acht bis 12 Jahren beliebte Angebot im Rahmen des Projektes „Wissen schafft Zukunft“ vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium.

Beim Workshop „Stahl lernt laufen“ für an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (kurz: MINT) interessierte Schüler/innen diente die Stabheuschrecke mit ihren sechs Beinen als Vorbild für den Roboter, den die Kinder konstruieren sollten. Gar nicht so einfach, wie sich schnell herausstellte. Prof. Dr. Harold Schreiber und einige seiner Studierenden aus dem Bereich Maschinenbau standen den Mädchen und Jungen nach einer theoretischen Einführung mit Rat und Tat zur Seite. Die Juniorstudierenden hatten große Freude daran zu bauen, testen, reparieren und das konstruierte Vehikel dann auch ins Rennen zu schicken.

Ob die Konstruktion tatsächlich geglückt war, zeigte sich beim abschließenden Wettlauf der kleinen Maschinen, die per Fernbedienung von ihren Erbauerinnen und Erbauern gesteuert wurden. Am Ende hatte der Roboter mit der Nr. 10 die Nase vorn. Seine Konstrukteure erhielten bei der Siegerehrung als Anerkennung ihrer hervorragenden Leistung MINT-Tassen der Hochschule Koblenz.

„Es war klasse zu erleben, wie auch Mädchen sich für die MINT-Studiengänge begeistern. Wer weiß, vielleicht treffen wir die Nachwuchsingenieure/innen ja in ein paar Jahren als MINT-Studierende in der Hochschule Koblenz“, so Inge Bitzer, an der Hochschule Koblenz unter anderem zuständig für die Kinder-Uni.

Bald treffen sich die Kollegen/innen der Hochschule und Universität Koblenz und beraten, welche Kindervorlesungen im nächsten Jahr organisiert werden können. Die Programmveröffentlichung steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig auf der Internetseite www.kinderuni-koblenz.de und per Flyerversand an die regionalen Schulen bekannt gegeben.