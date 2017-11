Konzert zur Winter-Weihnachtszeit in der Christus Kirche Altenkirchen

Veröffentlicht am 29. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Christmas is coming – Konzert zur Winter-Weihnachtszeit – Mit Überraschungen aus Venezuela, Finnland, Nigeria, England, Spanien, (fünfzehn Länder sind es) möchten Lehrer/innen, Schüler, Freunde der Kreismusikschule und Der Geheime Küchenchor wieder etwas anders auf Weihnachten einstimmen. In der rummel-bummel-besinnlichen Adventszeit gibt es hier, in einer kitschfreien Zone,

eher selten gehörte Weihnachtslieder, von ganz alt bis überraschend fetzig, von Hirten auf dem Feld, die uns sehr nahe sind, von drei Königen aus Holland, von Sternenglanz und Betlehem, jazzig und getrommelt, klassisch und folkloristisch und Weihnachtslieder, die gar keine Weihnachtslieder sind.

Zum Nachdenken und Genießen gibt es Texte und Geschichten zur wunderbaren Nacht und auch wieder die Frage: Was wollt ihr denn? Klar wird zum Schluss, dass „Christmas is coming” keine Drohung ist, sondern ein Lied aus Irland, das die Besucher beschwingt in die Adventszeit hineingehen lassen möchte. Ein kleines bisschen Kitsch gibt es auch.

Das Konzert ist am Sonntag, 3. Dezember, ab 18:00 Uhr in der Christuskirche Altenkirchen – Der Veranstalter ist die Kreismusikschule, Der Geheime Küchenchor, Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Altenkirchen.