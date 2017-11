Veröffentlicht am 29. November 2017 von wwa

REGION – Hoch hinaus an der erweiterten Kletterwand – Was einer alleine nicht schafft, das erreichen viele gemeinsam. Nach diesem Prinzip handeln die Genossenschaftsbanken. Mit der Crowdfunding-Initiative „Viele schaffen mehr“ fördern die Volks- und Raiffeisenbanken gesellschaftliches Engagement in der Region, so auch die Westerwald Bank.

Mit jeweils vielen kleinen Spenden lässt sich hierbei Großes bewirken. Und für jede erste Spende eines Unterstützers beteiligt sich die Westerwald Bank mit zusätzlichen 10 Euro (max. 3.000 Euro pro Projekt). Je mehr Spender ein Projekt unterstützen, desto höher fällt demnach der Spendenbetrag durch die Westerwald Bank aus. An dem Projekt „Erweiterung der Kletterwand“ des Ransbacher Turnvereins beteiligte sich die Bank mit einem Spendenbetrag i. H. v. 1.040 Euro.

„Die Klettergruppe ist die größte Gruppe des TV Ransbach und es finden sich immer mehr Kletterfreudige bei uns ein. Aus diesem Grund gibt es schon seit langem eine Warteliste für Kinder. Seit neuestem haben wir nun auch eine für die Erwachsenen. Eine Erweiterung der Kletterwand eröffnet uns mehr Möglichkeiten, die Kletterer an den verschiedenen Wandrouten zu verteilen, auch das Gefahrenpotenzial sinkt dadurch erheblich“, erklärt Britta Hilpert, die erste Vorsitzende des Vereins.

Der Verein ist mit mehr als 500 Menschen einer der mitgliederstärksten Vereine der Stadt Ransbach-Baumbach und trägt zur Steigerung des Wohnwertes im Westerwald bei. Das Einzugsgebiet der Mitglieder reicht bis nach Koblenz und in den Hohen Westerwald. Die Sportart Klettern bietet ansonsten kaum ein anderer Verein an. Zudem handelt es sich um DIE Talentschmiede schlechthin für Leistungssportkletterer im nördlichen Rheinland-Pfalz, die schon etliche Kletterer in den Reigen der Besten von Deutschland geschickt hat.

Das Vereinsmotto lautet „Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit“ und passt zum einen hervorragend zu den Werten der Westerwald Bank und der Crowdfunding-Idee, zum anderen auch zum tragenden Gedanken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Vor allem die Prinzipien Engagement, Nachhaltigkeit und Beteiligung werden hierdurch hautnah erlebbar.

Foto (v.l.) Nicolas Wörsdörfer (Marktbereichsleiter Ransbach-Baumbach/Höhr-Grenzhausen)

Michael Merz (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach) Britta Hilpert (Erste Vorsitzende TV Ransbach 1887 e.V.) Berthold Steudter (Erster Beigeordneter Stadt Ransbach-Baumbach)