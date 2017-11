Veröffentlicht am 29. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aktueller Stand zum Breitbandausbau im Kreis Altenkirchen – Weiteres Projekt zum Ausbau der Schulstandorte in der Prüfung – „Der Breitbandausbau im Kreis Altenkirchen ist im vollen Gange“, formulierte Landrat Lieber zum aktuellen Ausbaustand, „Der erste Bauabschnitt im Bereich Flammersfeld liegt zu unserer Freude voll im Zeitplan“. Derzeit ist davon auszugehen, dass wie geplant ab Mai/Juni die Inbetriebnahme erfolgen wird. „Gleichzeitig zum Ausbau in Flammersfeld sind bereits die Planungen und vor Ort Begehungen in Kirchen erfolgt. Wenn das Wetter mitspielt könnten hier noch dieses Jahr die ersten Bagger rollen“, berichtet Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises. Auch für den Bereich Wissen sind die Feinplanungen bereits angelaufen.

Das Gesamtprojekt soll bis Mitte 2019 kreisweit abgeschlossen werden. „Unsere Wirtschaftsförderung hat gemeinsam mit den Verbandsgemeinden ein weiteres Projekt in die Wege geleitet. Hierbei geht es darum die Schulstandorte mit direkten Glasfaseranschlüssen und damit mit Bandbreiten von mindestens 30 MBit/s pro Klassenraum zu versorgen. Wir hoffen noch dieses Jahr „grünes Licht“ vom Bund zur Umsetzung zu erhalten“, so Landrat Michael Lieber. „Wenn wir über das Thema Fachkräfte und Bildung reden müssen auch die Schulen über entsprechende Bandbreiten verfügen, die sie nicht nur heute sondern auch zukünftig benötigen“, ergänzte Kraft.

Neben den Schulstandorten erfolgt derzeit eine weitere Analyse der Gewerbegebiete. Auch hier möchte man über das Jahr 2019 hinaus bereits frühzeitig Planungen anstoßen, die dann in die Umsetzung gehen. „Wir führen bereits Gespräche mit dem Land, wie der Breitbandausbau auch nach den aktuellen Ausbauprojekten weiter entwickelt werden kann, berichtet Kraft und beteuert weiter, „dass uns dieses Thema dauerhaft beschäftigen wird und muss“.