ETSCHEID – 21. Rassegeflügelausstellung in Etscheid – Am Samstag und Sonntag, 09. und 10. Dezember, findet in Etscheid die 21. Große Etscheider Rassegeflügelausstellung statt. Nachdem die Ausstellung im letzten Jahr wegen der Vogelgrippe abgesagt werden musste, freut sich der Rassegeflügelzuchtverein Asbacher-Land e.V. in diesem Jahr wieder eine ansehnliche Geflügelausstellung mit großer Rassen- und Farbenvielfalt präsentieren zu können. Es werden insgesamt circa 230 Puten, Gänse, Enten, Zwergenten, Hühner, Zwerghühner, Tauben und Wachteln ausgestellt.

Die 35 Aussteller kommen aus unserem und den angrenzenden Landkreisen und möchten dem interessierten Publikum die Ergebnisse des Zuchtjahres präsentieren und durch die Bewertungen der ausgestellten Tiere von Seiten der verpflichteten Preisrichter den Erfolg ihrer Arbeit bestätigt wissen. Die besten Tiere werden mit begehrten Landesverbandsehrenpreisen, Bezirksverbandsehrenpreisen, Landesverbandsjugendmedaillen, Pokalen, Sach- und Geldpreisen ausgezeichnet.

Auch soll durch die alljährliche Ausstellung die Öffentlichkeit auf das Hobby, die Rassegeflügelzucht, hingewiesen werden und die Wichtigkeit der Erhaltung alter und bedrohter Geflügelrassen verdeutlichen. Die alten Rassen sind Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, über Generationen und Jahrhunderte gezüchtet, und prägen ihr Verbreitungsgebiet in vielfältiger Weise. Sie sind damit ein zu schützendes Kulturgut.

Alle interessierten sind ganz herzlich zum Besuch der Ausstellung eingeladen. Die Ausstellung findet in der Festhalle der KG-Etscheid in der Heimatstraße in 53577 Neustadt-Etscheid statt. Öffnungszeiten sind Samstag 09. Dezember, von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Sonntag 10. Dezember, von 10:00 bis 16:00 Uhr. Eintritt beträgt 1,- €.