Vierte Fensdorfer Rocknach

Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

FENSDORF – Rocken und Helfen in Fensdorf – Vorverkaufsstart für die 4. Fensdorfer Rocknacht – Bereits zum 4. Mal in Folge findet die Fensdorfer Rocknacht, eine Benefiz-Musikveranstaltung, statt. Der CDU Gemeindeverband Gebhardshain lädt am 13. Januar 2018 nach Fensdorf ins Bürgerhaus ein. Neben der überregional bekannten Rock- und Coverband „STRAIGHT“ wird ein DJ den Gästen einheizen. Einlass ist gegen 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Ein weiteres Highlight wird die Versteigerung eines einstündigen Rundflugs in einem Sportflugzeug in der Umbaupause sein. Sämtliche Erlöse aus Versteigerung, Sponsoring und Spenden sowie aus dem Karten- und Getränkeverkauf kommen diesmal den Kindergärten im Gebhardshainer Land zugute. Tickets zu 6 Euro gibt es im Vorverkauf ab dem 01. Dezember bei der Volksbank in Gebhardshain, bei Uhren & Schmuck Rötzel in Gebhardshain und bei Mankelmuth in Betzdorf. Eine tolle Gelegenheit für ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk! Telefonische Kartenbestellung, zur Hinterlegung an der Abendkasse, bei Bettina Lück, 02747-3916, Klaus Wildner, 02747-3570 oder Jessica Weller, 02747-6191110.