Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

WISSEN – St. Martin in der Kindertagesstätte Lummerland – Am 11. November ist der Namenstag des Heiligen Martin, der einer Legende nach vor vielen, vielen Jahren einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels gegeben haben soll. In Deutschland wird der Martinstag gefeiert, um auch heute noch an diesen Akt der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe zu erinnern.

Um diese Tradition zu vermitteln und zu feiern, hatte die Kindertagesstätte Lummerland am Freitag, 03. November alle Kita-Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde zum Martinsumzug eingeladen. Über 250 Personen erschienen und es wurde ein riesen Ereignis. Nach dem willkommen heißen von Jutta Erner (Kita-Leiterin) wurde kurz der Ablauf besprochen und dann ging es schon gemeinsam mit dem St. Martin zum Umzug an der Siegpromenade. Besonders stolz waren die Kleinen auf ihre, nach ganz eigenen Wünschen und Vorstellungen gebastelten, Laternen. Eine Vielzahl von Lichtern erhellte die dunkle Nacht.

Wieder an der Kindertagesstätte angekommen, trafen sich alle am lodernden Lagerfeuer. Tanja Weger, Jutta Erner und Claudia Pospich trugen mit ihrer musikalischen Begleitung zu einer tollen Stimmung bei. Viele traditionelle Martinslieder wurden gespielt und gesungen und vor allem die Kinder zeigten freudig und stolz ihre Textsicherheit.

Nach Würstchen, Punsch und Martinsbrezeln in gemütlicher Runde gingen die Kinder mit ihren Familien erschöpft aber glücklich nach Hause. Für viele ein unvergessliches Erlebnis! (Melanie Wölke) Fotos: Privat