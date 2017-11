Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

RAUBACH – K 124 am Mittwoch, 13. Dezember gesperrt – Am Mittwoch, 13. Dezember, findet im Forstrevier Raubach II in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr eine Jagd statt. Während dieses Zeitraumes wird aus Gründen der Verkehrssicherheit die K 124 auf der freien Strecke zwischen Raubach und Elgert vorsorglich voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über die L 267 und die L 268 und umgekehrt wird entsprechend ausgeschildert.