Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/KASSEL – EAM-Stiftung zeichnete sechzehn Preisträger aus – 55.000 Euro werden für herausragende Bewerbungsprojekte vergeben. – Sei es das Cool-Kids-Programm für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, die Erhaltung des Grasfroschvorkommens in regionalen Gewässern oder die Errichtung eines Klimawandelpfades, um für den Klimaschutz zu sensibilisieren – die Bewerbungen um den Etat der EAM-Stiftung waren in diesem Jahr wieder sehr vielfältig. Sechzehn regionale soziale Projekte in den zehn Landkreisen Altenkirchen, Eichsfeld, Göttingen, Höxter, Kassel, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Northeim, Schwalm-Eder und Werra-Meißner fördert die EAM-Stiftung mit insgesamt 55.000 Euro.

Mit diesem Betrag werden gemeinnützige Projekte in der Region vorangetrieben, bei denen das Gesundheitswesen und die Gesundheitspflege oder der Natur- und Umweltschutz im Fokus stehen. EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom und der Landrat des Landkreises Schwalm-Eder Winfried Becker als Mitglied des Stiftungskuratoriums übergaben die Urkunden anlässlich der Preisträger-Bekanntgabe der zwölften Stiftungsausschreibung in Kassel.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr rund 100 gemeinnützige Initiativen und Organisationen mit ihren Projekten um die Stiftungspreise beworben. „Die Förderschwerpunkte der Stiftung waren die Verbesserung der medizinischen Versorgung oder der sensible Umgang mit knappen Ressourcen. Dabei hat uns die Bandbreite der mit viel Engagement bearbeiteten Projektthemen sehr beeindruckt“, erläuterte Winfried Becker. Georg von Meibom hob das soziale Engagement der Stiftung vor dem Hintergrund der gegenwärtigen ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen hervor: „Unser Ziel als hundert Prozent kommunales und in der Region verankertes Unternehmen ist es, wichtige gemeinnützige Projekte zu unterstützen und weiterzuentwickeln.“

Dem Stiftungskuratorium gehören Vertreter der Anteilseigner des regionalen Energieversorgers an. Auch im nächsten Jahr wird es eine Ausschreibung um Fördermittel der Stiftung geben, die dann zum 13. Mal Preisträger auszeichnen wird. Nähere Einzelheiten zu Förderschwerpunkten und Bewerbungsfristen gibt die EAM im Frühjahr 2018 bekannt.

Altenkirchen: Errichtung eines Klimawandelpfades: Eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro erhält die Natur- und Vogelschutzgruppe Altenkirchen. Der Verein plant die Errichtung eines zehn Stationen umfassenden Klimawandelpfades zu unterschiedlichen Aspekten der Energieerzeugung, der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion. Der Pfad soll spielerisch über Naturerfahrungen für den Klimaschutz sensibilisieren.

Altenkirchen: Hospiz macht Schule: Weitere 2.000 Euro gehen an den Hospizverein Altenkirchen. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst möchte in den Grundschulen im Kreis Altenkirchen das Projekt „Hospiz macht Schule“ initiieren, um bei Kindern Berührungsängste beim Umgang mit dem Thema Sterben abzubauen. Foto: EAM