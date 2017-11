Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

FREUSBURG – Die „Siegperle“ vergoldet ihre Internationalen Wandertage – Über stolze drei Jahrzehnte richten die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. bereits ihre überregional bekannten Wandertage (IVV-Wanderungen) aus. Am kommenden Wochenende, 02. und 03. Dezember mit Start und Ziel im Burgdorf Freusburg feiert das beliebte Wanderevent der „Siegperlen“ ein rundes, goldenes Jubiläum, nämlich die 50. Internationalen Wandertage, von denen allein 35 an der Zahl federführend durch ihren Vereinsvorsitzenden Sven Wolff organisiert wurden. Dass die Großveranstaltung zu einer „never ending Erfolgsstory“ wurde macht Siegperle-Chef Wolff vor allem an seinen engagierten Vereinsmitgliedern fest, welche sich von Beginn an mit 70 bis 80 Personen pro Veranstaltung in das Wanderwochenende sehr motiviert und selbstlos immer wieder aufs Neue einbringen sowie dabei inklusive Auf- und Abbau über mehrere Tage ihrer Zeit in die Vorbereitungen und Durchführung investieren. Eine besondere Bedeutung kommt vor allem den Wanderwarten zu, so gilt es Wanderstrecken auszukundschaften, deren Längen exakt zu messen und landschaftliche Highlights einzubeziehen. „Dabei mussten wir nicht selten den Satz hören – „Könnt Ihr nicht mal eine Strecke durchs Tal abstecken“, was unsere Topografie und die damit verbundenen regionalen Besonderheiten, aber nahezu unmöglich machen. Denn wer läuft schon ausgehend vom Bürgerhaus Freusburg freiwillig, ausschließlich und kilometerweit an der B 62 entlang?“, schmunzelt Wolff. Vielmehr wurden daher in den vielen Jahren die touristischen Highlights wie Ottoturm, Druidenstein und Jugendburg immer wieder in die Routen eingebaut, um auch den zahlreichen Auswärtigen die landschaftlich reizvolle Umgebung zwischen Giebelwald und Windhahn näher zu bringen, aber nun mal auf den Anhöhen zu finden sind.

Zum Jubiläum am kommenden Samstag, 02. und Sonntag, 03. Dezember haben es die beiden Wanderwartinnen Michaela Stötzel und Renate Ortmann nun tatsächlich möglich gemacht, relativ steigungsarme Wanderrouten rund um die Stadt Kirchen „unter die Sport- und Wanderschuhe zu nehmen“. Täglich jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr für 7 und 10 km sowie 08:00 bis 12:00 Uhr für 15 km können die Teilnehmer beliebig und ohne Zeitdruck vom Bürgerhaus Freusburg aus auf die durchweg markierten Strecken starten, Zielschluss ist jeweils um 16:30 Uhr. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist dabei nicht erforderlich, jeder Lauf- und Wanderfreund, egal ob jung oder alt, mit dem Partner, in der Familie oder allein, ist dazu eingeladen mitzumachen. Die Startkarten sind direkt im Bürgerhaus Freusburg erhältlich. Zudem werden die Wandertage für das Internationale (IVV) sowie das Europa-Volkssportabzeichen (EVG) gewertet. Unterwegs kann an drei Stationen eine Rast eingelegt werden, an welchen Snacks und kostenloser Tee für eine Stärkung zur Verfügung stehen. Zurück im Bürgerhaus werden die Wanderer bei deftigen Speisen und Getränken zu neuen Kräften gelangen. Dabei wurde das Angebot neben Bewährtem (u. a. Spießbraten, Salaten, Erbseneintopf, Kuchen etc.) um eine vegetarische Gemüsesuppe erweitert.

Das „Siegperle“-Team ist daher bestens für die Jubiläumswandertage in Freusburg gewappnet und freut sich auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher und natürlich auch auf alle diejenigen, die einfach mal vorbeischauen möchten, um auf die 50. Veranstaltung anzustoßen.

Auskünfte zu den Wandertagen sowie zum Vereins- und Volkssportgeschehen erteilt Vorsitzender Sven Wolff unter der Telefon: 02741/6972 oder per Email an siegperle@aol.com.