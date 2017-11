Veröffentlicht am 27. November 2017 von wwa

NEUWIED – Holzboote auf dem Knuspermarkt gewinnen – Verlosungsaktion für ungewöhnliches Produkt – Es gibt zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region, doch nur auf dem Neuwieder Knuspermarkt kann man als Hauptpreis einer Verlosungsaktion zwei Holzboote gewinnen. Die haben Schüler der Informa gGmbH in rund 800 Arbeitsstunden per Hand hergestellt. Bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder beziehungsweise drei Erwachsene haben Platz in den rund 5,40 Meter langen und 95 Zentimeter breiten Nachen. Die finanziellen Mittel für das Bootbau-Projekt, der Materialwert pro Boot liegt bei etwa 3.000 Euro, stammen zu einem Großenteil aus einer Spende, die anlässlich der Neueröffnung eines dm-Drogeriemarktes im Sommer 2016 an die Informa übergeben wurde. Der verstorbene Oberbürgermeister Nikolaus Roth taufte das erste Boot im Mai.

Mit ein wenig Glück und dem Einsatz von 1 Euro pro Los kann man die jeweils auf 7.000 Euro geschätzten Boote jetzt gewinnen. Erhältlich sind die Lose in der Tourist-Information Neuwied, in der Galeriehütte auf dem Knuspermarkt und bei Informa in Neuwied-Oberbieber. Die Informa, das Zentrum für Hörgeschädigte aus Oberbieber, ist eine gemeinnützige GmbH. Als Integrationsfirma unterstützt sie Menschen mit und ohne Behinderung dabei, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.