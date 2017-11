Jonas Zabel, Trainer des TC Horhausen geehrt

Veröffentlicht am 27. November 2017 von wwa

HORHAUSEN – Jonas Zabel, Trainer des TC Horhausen wird im Rahmen der Meisterehrung des Tennisverbandes Rheinland für Aufstieg in Verbandsliga geehrt – Jonas Zabel gebürtiger Altenkirchener (2.v.r.) und Trainer des TC Horhausen wurde im Rahmen der Meisterehrung des Tennisverbandes Rheinland für den Aufstieg mit der 1. Herrenmannschaft des TC Oberwerth Koblenz in die Verbandsliga ausgezeichnet. Das Team um Zabel konnte sich ungeschlagen in der abgelaufenen Saison zum Rheinland-Meister küren. Zabel spielt bereits im fünften Jahr für den TC Oberwerth. Ebenfalls Teil des Teams war Dennis Berleth (3.v.l.) aus Flammersfeld, der auch lange Zeit beim TC Horhausen trainiert hat. Foto: Privat