Veröffentlicht am 30. November 2017 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt zur Bürgersprechstunde – Der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt am Montag, 04. Dezember zur Bürgersprechstunde von 14:30 bis 16:00 Uhr im Wahlkreisbüro in der Feldkircher Str. 40a in 56567 Neuwied-Feldkirchen.

Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Fragen zu politischen Themen insbesondere im Zuständigkeitsbereich des Landtags an Dr. Bollinger zu richten. Eine konkrete Terminvereinbarung über Telefon 02631-9390715 oder Email info@jan-bollinger.de wird erbeten.