Veröffentlicht am 28. November 2017 von wwa

BETZDORF – Krönender Abschluss bei der SG 06 – Sieg gegen Koblenz II und tolle Party beendete Betzdorfer Heimspielsaison – Mit einem äußerst spannenden und packenden Spiel verabschiedete sich die Regionalligamannschaft der SG 06 Betzdorf von den Fans. Zwar steht noch ein Spiel gegen Andernach auf dem Plan, doch die neue Heimspielsaison beginnt nun erst wieder im kommenden Jahr. Die SG bedankte sich nach dem Spiel mit einer Party im Clubheim bei den treuen Fans.

Im letzten Heimspiel 2017 trat die SG-Elf gegen den TuS Koblenz II an, der zu den Tabellenspitzenreitern gehört. Doch in Betzdorf konnten die Schängel-Jungs keine Punkte holen. Die SG zeigte sich spielfreudig und konzentriert zugleich. Das Spiel entwickelte sich nicht zuletzt auch durch die Spielstärke des Gegners zu einer äußerst spannenden Partie, zu der der starke Gegner natürlich entscheidend beitrug. Dass keine Tore fielen, tat der Spannung keinen Abbruch – eher im Gegenteil. Dann – in der Nachspielzeit – erhielt die SG einen Elfmeter, den Kenny Scherreiks sicher verwandelte. Kurz darauf wurde das Spiel abgepfiffen und Betzdorf konnte einen verdienten Sieg vermelden.

Anschließend wurde im Clubheim ausgiebig gefeiert. Der Verein hatte sich einiges einfallen lassen und zur Party geladen. Dank vieler Geschäftsleute und einigen Vereinsmitgliedern wurde ein Fest ermöglicht, das die Vereinskasse nicht belastete. Die Geschäftsleute hatten über 50 Preise im Wert von über 1.000 Euro gestiftet, die Kosten eines Diskjockeys teilten sich zwei Vereinsmitglieder und auch die Adventskalender, die den jüngsten Gästen geschenkt wurden, hatten Vereinsmitglieder spendiert.

Das Clubheim war mehr als gut besucht, die Verlosung, zu der jeder Besucher ein Los geschenkt bekam, kam super an und der DJ sorgte dafür, dass das Tanzbein geschwungen wurde. So klang die Rheinlandliga-Saison auf dem Bühl äußerst harmonisch-fröhlich aus und hinter den Kulissen dachte man schon darüber nach, wie man zur Eröffnung der Heimspiele 2018 so toll starten kann, wie man dieses Jahr beendete.