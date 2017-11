Veröffentlicht am 29. November 2017 von wwa

BETZDORF – @coustics entdecken Liebe zum Fußball – Konzertgutscheine auf dem Betzdorfer Weihnachtsmarkt – In diesem Jahr veranstaltete die SG 06 zu ihrem 111jährigen Bestehen ein Konzert mit den @coustics. Die Besucher waren begeistert und wünschten sich eine Neuauflage. Deshalb haben sich die SG 06 Betzdorf, der SC Scheuerfeld und die Sportfreunde Wallmenroth zusammengetan und laden am 23. März in die Betzdorfer Stadthalle ein, wenn die @coustics zugeben werden: „Fußball ist unser Leben.“

Die @coustics haben nicht umsonst einen so guten Ruf, der weit über Betzdorf hinausgeht. Neben der musikalischen Klasse der Musiker gehört auch die perfekte Präsentation zu den Markenzeichen der Band. Man kann sich also auf ein fröhliches, stimmungsvolles Konzert freuen. Weil Karten für dieses Konzert auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sind, haben die Fußballvereine Gutscheine drucken lassen, die für zehn Euro bei den Vereinen erhältlich sind. Außerdem werden die Gutscheine auch auf dem Betzdorfer Weihnachtsmarkt am Stand von Tanjas Plotter- und Bastelstube verkauft.